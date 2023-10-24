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Представители РГАТУ стали призерами легкоатлетического кросса на Кубок Профобъединения

Представители РГАТУ стали призерами легкоатлетического кросса на Кубок Профобъединения. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Соревнования прошли 21 октября. Их организовал Рязанский областной союз организаций профсоюзов в рамках Спартакиады на Кубок Профобъединения.

На кроссе соревновались участники в беге на различные дистанции: мужчины — 1 км и 3 км, женщины — 500 м и 1000 м. Всего в мероприятии участвовало 70 спортсменов в составе 8-и отраслевых команд — «Агропром» и «Здравоохранение», «Народное образование» и «Радиоэлектроника», «Связь» и РНПК, Госучреждения и Электропрофсоюз. В числе участников были как опытные спортсмены, так и новички.

В личном зачете победителями и призерами соревнований от команды «Агропром» стали Шичков Вадим (1-е место, технологический факультет), Кузнецова Александра (2-е место, факультет ветеринарной медицины и биотехнологии), Кузнецов Александр (3-е место, факультет экономики и менеджмента) и старшие преподаватели кафедры физической культуры и спорта Даниленко Жанна и Бирюков Александр, которые заняли соответственно 2-е и 3-е места. В общем зачете команда «Агропром» заняла почетное 3-е место.