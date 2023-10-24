Опубликованы кадры с места обнаружения погибшей рязанки

Появились кадры с места обнаружения тела рязанки, которая пропала 13 сентября в Шацком районе. Соответствующие фотографии прислали в редакцию РЗН.Инфо.

Напомним, труп женщины обнаружил местный охотник в одном из кварталов леса в пятницу, 20 октября. Ее опознали родственники.

Информация о пропаже Галины Кузнецовой появилась 13 сентября. Родственники рассказали, что жительница села Кермись пошла в ближний лес за грибами и не вернулась. Об этом сразу же сообщили в администрацию поселения, в Шацкую полицию, МЧС. Также в поисках участвовали волонтеры.