Politico: все мощности мира не покроют нужды Украины в оружии

Никакие оружейные мощности в мире не смогут покрыть нужды Украины в происходящем конфликте. Об этом сообщает «RT на русском» со ссылкой на издание Politico.

В интервью украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин подчеркнул, что западным странам стоит ускорить производство беспилотников, ракет и боеприпасов.

Отмечается, что совсем скоро украинский премьер Денис Шмыгаль и канцлер Германии Олаф Шольц объявят о новом проекте немецкого оборонного концерна Rheinmetall и «Укроборонпрома».