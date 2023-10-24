На шести улицах Рязани два дня подряд будут отключать свет

На шести улицах Рязани два дня подряд будут отключать свет. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В ведомстве сообщили, что 26 и 27 октября с 09.00 до 17.00 света не будет по адресам:

улица 1-я Нагорная, дома №№ 2-44, №№ 1-29;

улица 3-й Нефтезаводской проезд, дома № 5, № 7, № 9,№ 13, № 15, № 12, № 14;

улица Рязанская, дома №№ 3-39, №№ 2-20, № 7, № 14, № 31, № 32, № 37, № 38, № 79, СТ «Строитель»;

улица Хлебная, дома № 1, № 3, № 5, № 7, № 2, № 4, № 6;

улица 1-й Рязанский проезд, дома № 1-а, № 1, № 2, № 3;

улица Нефтезаводская, дом № 9.

Отключение связано с проведением работ по капитальному ремонту систем наружного освещения.