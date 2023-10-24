На нескольких рязанских улицах 25 октября отключат холодную воду

На четырех рязанских улицах в среду, 25 октября, отключат холодную воду. Объявление опубликовала городская администрация.

С 9:30 до 17:00 ресурса не будет по адресам:

Михайловское шоссе, дома №№ 236а, 236б, 234 корпус 1, 240 корпус 1, 250 корпус 1, 250 корпус 2, 232—266 (частный сектор (четная сторона)),

улица Военных Автомобилистов, дома №№ 8, 3 (АО «Рязань хлеб»);

улица Дзержинского, дом № 60/2.

С 9:00 до 17:00 — в домах №№ 12 (Природоохранная прокуратура), 12а (автосалон «Рено»), 12а строение 1 (ООО «Метизный центр»), 31а (переход «Автовокзал») по Московскому шоссе.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.