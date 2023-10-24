Минобороны: ВСУ потеряли более 500 военных за сутки

ВСУ потеряли более 500 военных за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что на херсонском направлении противник в ходе неудачных попыток захвата плацдармов на левом берегу Днепра понес большие потери. Также личный состав бригад ВСУ саботирует выполнение задачи по десантированию.

Вс РФ отразили 8 украинских атак на купянском направлении. На краснолиманском направлении отражены 11 атак ВСУ.

Также за сутки силами российских ПВО сбиты два украинских МиГ-29 и учебно-боевой Л-39, а также 44 беспилотника.