Минцифры: в России отключат 3G в 2027 году

Отключение сетей мобильной связи третьего поколения (3G) запланировано на 2027 год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента госрегулирования телеком-рынка Минцифры России Дмитрия Тура.

«Был одобрен на комиссии план перспективного использования и разработано постановление, которое внесено в правительство. Я думаю, что до конца года оно будет принято, — сказал он.

Отмечается, что в 2025 году — прекращение работы фиксированного беспроводного доступа в крупных городах, в 2027 — отключение сетей 3G.