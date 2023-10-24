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Мэрия рассказала о развитии окраин в Рязани

Администрация рассказала о развитии частного сектора в Рязани. Во вторник, 24 октября, об этом отчиталась заместитель начальника управления благоустройства Татьяна Астафьева на комитете по бюджету в гордуме.

За 2021-2022 годы реализовано более 50 проектов по ремонту дорог в частных секторах, благоустройству, водо- и электроснабжению территорий, в 2023 году — еще четыре. Остальные предложения будут реализованы до 2026 года.

Депутат Павел Аверин поднял вопрос о Солотче. Его интересовало, когда в исторической части города сделают хотя бы ямочный ремонт.

Обсуждая этот вопрос, депутаты предложили актуализировать план развития территорий — в связи с тем, что список задач нужно обновить.

В пример законченных проектов Татьяна Астафьева привела отремонтированные дороги между поселками Качево и Мордасово за 93 610 тысяч рублей и дорогу по улице Черновицкой до улицы Щорса в Железнодорожном районе за 277 725 тысяч рублей.

Также до конца 2023 года завершат ремонтные работы по улице Луговая в поселке Соколовка.

На данный момент разрабатывают проект для улицы Центральной в Дягилеве для того, чтобы принять участие в отборах для предоставления целевых субсидий. На улицы Покровская и Западная в Соколовке документация уже готова.

Также чиновница отметила, что реализация плана происходит за счет муниципальной программы «Дорожное хозяйство», «Формирование комфортной среды» и инвестиционных программ водоканала.