Касимов украсят перед Новым годом за 11,3 миллиона рублей

На новогодние украшения Касимова выделили 11,3 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Управление по капстроительству и ЖКХ Касимова выделило 11 млн 312 тысяч 766 рублей. Подрядчик закупит и установит арт-объекты стоимостью от 440 до 890 тысяч рублей. На улицах города появятся: «Елочный шар», «Арка комета», «Скамья», «Новогодние цифры», 60 украшений в форме звезд, три гирлянды, четыре пространственные рамы со световыми и декоративными элементами, пространственная рама в виде подарка с подсветкой. А также пять новогодних елей высотой не менее семи метров, каждая по 850 тысяч рублей.

Работы планируется выполнить до 15 декабря.