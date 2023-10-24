«Известия»: в России подорожало съемное жилье на 15%

Из-за недоступности ипотеки вырос спрос на арендное жилье, что привело к дефициту предложения и росту цен. Об этом сообщают « Известия ».

Стоимость съемных квартир поднялась до 15%.

«В этом году помимо традиционного сезонного скачка спроса на рынке аренды, наложился фактор изменения доступности ипотечных кредитов», — отмечается в сообщении.

По ипотеке, которая не относится к льготной, в среднем ставки поднялись уже до 15%. В таких условиях гораздо выгоднее брать квартиру в аренду.