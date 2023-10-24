Губернатор Севастополя сообщил об атаке подводных диверсионных сил ВСУ в Черном море

Губернатор Севастополя сообщил об атаке подводных диверсионных сил ВСУ в Черном море. Об этом Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел около 04:00 во вторник, 24 октября.

«Громкие звуки — это на внешнем рейде — Черноморский флот отбивает возможную атаку подводных диверсионных сил и средств противника», — написал Развожаев.

Позже в Минобороны рассказали, что в северной части Черного моря обнаружили три безэкипажных катера ВМС Украины.

«По району обнаружения катеров нанесено огневое поражение противодиверсионными ракетно-бомбовыми комплексами. На внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий», — отметили в ведомстве.