Главный имам-мухтасиб Рязанской области провел намаз джаназа аль-гаиб по погибшим в Палестине единоверцам

В пятницу, 20 октября, в молельном доме в Дягилеве, выполняющем функции городской мечети, главный имам-мухтасиб Рязанской области Рашид Бултачеев провел намаз джаназа аль-гаиб по погибшим в Палестине единоверцам. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

"После обязательного коллективного джума намаза, согласно призыву муфтия шейха Равиля Гайнутдина, совершили заупокойную молитву по душам погибших в Палестине единоверцев", — говорится в посте.