Финский производитель лифтов Kone полностью ушел из России

Один из крупнейших производителей подъемников, лифтов и эскалаторов в мире финская компания Kone завершила продажу российского подразделения и покинула страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

«Kone завершила продажу российскому холдингу S8 Capital. Сумма сделки не разглашается», — говорится в сообщении.

Компания в июне 2022 года объявила о поиске покупателей на российский бизнес.

На момент заключения сделки в Kone работало около 300 человек, и на их долю приходилось менее 1% мировых продаж корпорации.