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За прошедшие сутки солдаты ВСУ выпустили по Белгородской области 11 боеприпасов

За прошедшие сутки солдаты ВСУ выпустили по Белгородской области 11 боеприпасов. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.

«В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка и хутору Стадников выпущено по два минометных снаряда, по МАПП „Шебекино“ — два гранатометных выстрела. В селе Муром с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — заявил глава региона.

В Борисовском районе в воскресенье, 22 октября, на окраине села Цаповка с квадрокоптера сбросили взрывное устройства. Один минометный снаряд выпустили по селу Дроновка в Грайворонском городском округе.

«В селе Сподарюшино с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — отметил Гладков.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел в воскресенье попала окраина села Вязовое — установлено четыре прилета. В Яковлевском городском округе в районе села Задельное силами ПВО сбит БПЛА самолетного типа.