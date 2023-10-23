За прошедшие сутки солдаты ВСУ выпустили по Белгородской области 11 боеприпасов. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.
«В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка и хутору Стадников выпущено по два минометных снаряда, по МАПП „Шебекино“ — два гранатометных выстрела. В селе Муром с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — заявил глава региона.
В Борисовском районе в воскресенье, 22 октября, на окраине села Цаповка с квадрокоптера сбросили взрывное устройства. Один минометный снаряд выпустили по селу Дроновка в Грайворонском городском округе.
«В селе Сподарюшино с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — отметил Гладков.
В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел в воскресенье попала окраина села Вязовое — установлено четыре прилета. В Яковлевском городском округе в районе села Задельное силами ПВО сбит БПЛА самолетного типа.