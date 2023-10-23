В Южно-Сахалинске три человека упали с 17 этажа на стройке

Трое строителей упали с 17 этажа на одной из строек в Южно-Сахалинске, мужчины госпитализированы в областную больницу. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, рабочие не соблюдали технику безопасности и рухнули вниз.

«Два [человека] в тяжелом состоянии, один в среднем», — заявили в пресс-службе регионального Минздрава.

Сообщается, что пострадавшие выжили благодаря строительным лесам, два человека упали до четвертого этажа, а один долетел до земли.

Прокуратура региона начала проверку по факту случившегося.