В Волгоградской области произошел взрыв газа в многоэтажке

В городе Котельниково Волгоградской области в многоэтажке произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает 102.RU .

Отмечается, что в одной из квартир МКД № 1, расположенного на улице Родина тушат пожар.

— По предварительным данным, в одной из квартир панельной пятиэтажки произошел хлопок бытового газа. В результате произошел пожар, — рассказал собеседник.

Огонь перекинулся на еще одно жилище. Один человек погиб, двое пострадали.

Информация о происшествии уточняется в ГУ МЧС по региону. Не исключено, что в горящих квартирах могли находиться еще люди.