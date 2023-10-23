В трех рязанских районах уничтожили очаги дикорастущей конопли

В трех рязанских районах уничтожили очаги дикорастущей конопли. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Участковые совместно с коллегами из подразделений по контролю за оборотом наркотиков и отделов полиции на районном уровне во время обследования Рязанской области нашли заросли дикорастущей конопли в Сасовском, Александро-Невском и Кораблинском районах.

Всего ликвидировали очаги на общей площади 97 квадратных метров.

Мероприятия проходили в рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2023».