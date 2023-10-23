В Сургуте мужчина напал на школьницу

В Сургуте силовики задержали мужчину, которого подозревают в нападении на школьницу. Об этом «URA.RU» сообщил источник из правоохранительных органов.

«Разбирательством занимается следственный комитет. Мужчина подозреваются в развратных действиях по отношению к несовершеннолетней», — сообщил собеседник.

Причиной задержания стали сообщения в домовых чатах города о том, что в городе орудует педофил и уже напал на ребенка.

По данному факту была организована проверка, в результате которой силовики вышли на подозреваемого.