В Санкт-Петербурге школьник почти две недели проходил с металлической пулей в виске

В Санкт-Петербурге восьмиклассник 12 дней проходил с металлической пулей в виске. Сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

Инородное тело в голове мальчика обнаружила его мать. Тогда сын рассказал ей, что еще 3 октября на бульваре Новаторов на него напали два подростка, выстрелили из чего-то, похожего на пневматический пистолет, в голову и грудь, а потом убежали.

Мать обратилась в больницу и к правоохранителям. Медики вытащили пульку из головы мальчика и отпустили домой.

Правоохранители проводят проверку по факту нападения и разыскивают стрелявших.