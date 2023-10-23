В Санкт-Петербурге на пожаре в квартире погибли два человека

В Санкт-Петербурге на пожаре в квартире погибли два человека. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Пожар произошел в воскресенье, 23 октября, на северо-востоке города. По данным издания, возгорание произошло на втором этаже в трехкомнатной квартире. В этот момент там находилась пожилая женщина и ее 40-летний сын. Они погибли на месте. По предварительной информации, они отравились угарным газом.

Причины пожара выясняются. Отмечается, что мать и сын были зависимы от алкоголя.