В Рязанском районе пропала 84-летняя пенсионерка

В Рязанском районе пропала 84-летняя пенсионерка. Об этом сообщили в группе ПСО «ЛизаАлерт».

Волонтеры сообщили, что в селе Поляны пропала 84-летняя Евдокия Савченко (Кравченко). 22 октября она вышла из дома и не вернулась.

Евдокия имеет рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, темные с проседью волосы, карие глаза.

Была одета в зеленый плащ, коричневые сапоги и платок.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшей, просят сообщать по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.