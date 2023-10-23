В Рязанской области 24 октября ожидается снег и до -2 градусов

В Рязанской области 24 октября ожидается снег и до -2 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Во вторник, 24 октября, будет облачно. Временами осадки (дождь, снег).

Ветер юго-западный, с переходом на северный, 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +0, +5 градусов, днем +0, +5 градусов, к вечеру понижение температуры воздуха до -2, 0 градусов.

Местами ожидается гололедица.