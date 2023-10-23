В Рязани женщина сняла с чужой карты 40 тысяч рублей

В Рязани женщина сняла с чужой карты 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, 45-летняя рязанка потерла банковскую карту, позже ей пришло смс-уведомление о снятии с карты 40 тысяч рублей. Она обратилась в полицию.

Выяснилось, что карту подобрала 34-летнюю жительницу областного центра, ранее судимая за кражу и незаконное хранение наркотических средств. Отмечается, что на карте был написан пин-код, чем и воспользовалась женщина.

Возбуждено уголовное дело.