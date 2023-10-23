В Рязани у 21-летнего молодого человека украли телефон во время конфликта у бара

В Рязани у 21-летнего молодого человека украли телефон во время конфликта у бара. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, 21-летний рязанец вечером отдыхал в баре на улице Петрова. Около заведения у него произошел конфликт с другим посетителем. После этого заявитель обнаружил, что у него пропал телефон.

Выяснилось, что время потасовки потерпевший выронил свой смартфон, который забрал 20-летний житель областного центра. Его задержали.