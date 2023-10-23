В Рязани осудят мужчину, ударившего ножом соперника не менее 12 раз

В Рязани осудят мужчину 2004 года рождения, обвиняемого в покушении на убийство. Об этом сообщило региональное управление Следкома.
Инцидент произошел вечером 23 апреля 2023 года в районе площади Димитрова.
Конфликт произошел между пьяными молодыми людьми. Во время потасовки обвиняемый решил убить потерпевшего. Он взял нож и нанес пострадавшему не менее 12 ударов в область туловища. Этим он причинил ему тяжкие телесные повреждения.
Преступление не доведено до конца из-за вмешательства одного из свидетелей. После обвиняемый скрылся, а пострадавшему оказали медицинскую помощь.
Преступление раскрыто по горячим следам. Мужчину заключили под стражу. Он признал свою вину и в подробностях рассказал о случившемся.
Следствие собрало доказательственную базу. Дело направили в суд.