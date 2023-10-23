В Рязани на уборку снега выделили 13,7 миллиона рублей

Рязанская дирекция благоустройства выделила на уборку снега 13 млн 702 тысячи 223 рубля. Соответствующие тендеры появились на сайте госзакупок.

Подрядчик будет очищать тротуары на 92 улицах в четырех районах города, убирать автомобильные дороги, вывозить снег с проезжей части, площадей и тротуаров. А также погружать и вывозить снег с площади Победы, улицы Малое шоссе, территории у МКЦ и Дворца торжеств.

Выполнять работы планируется до 31 декабря 2023 года.