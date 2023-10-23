В Рязани 13-летняя девочка выпала с шестого этажа и выжила

В Рязани 13-летняя девочка выпала с шестого этажа и выжила. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 22 октября, на улице Высоковольтной в доме № 49. Девочка 2010 года рождения выпала из окна шестого этажа и получила многочисленные травмы. Ее госпитализировали.

«По данному факту следователями СК проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.