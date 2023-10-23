«Известия»: в России могут вырасти тарифы на домашний интернет

В России могут вырасти тарифы на домашний интернет. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, тарифы на домашний интернет могут вырасти в 2024 году на 10-15%. Такие цифры привели 43% ведущих российских интернет-провайдеров.

Главной причиной подорожания назвали рост издержек, в первую очередь расходов на закупку оборудования, которое подорожало из-за ухода многих зарубежных игроков. Также специалисты указывают на увеличение операционных расходов, арендной платы, дефицит квалифицированных кадров и сложности с проведением трансграничных платежей и логистикой.

При этом эксперты подчеркнули, что несмотря на рост, тарифы на связь в России остаются одними из самых низких в мире.

Отмечается, что операторы считают неизбежным подорожание в 2024 году мобильной связи. В «Ростелекоме» заявили в этой связи, в последние месяцы зафиксирован рост инфляции, что отразилось на ключевой ставке Банка России.