В Омске мужчина до смерти забил свою беременную девушку

В Омске мужчину обвиняют в убийстве своей беременной девушки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственный комитет по региону.

«По версии следствия, во время совместного распития спиртного обвиняемый жестоко избил беременную сожительницу, причинив множественные травмы, от которых потерпевшая скончалась на месте. После этого он перенес тело в надворную постройку и пытался скрыть совершенное преступление», — сказали в пресс-службе.

Как отмечают свидетели, подозреваемый прыгал на животе девушки и кричал, что та недостойна быть матерью его ребенка.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство беременной». Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью. Его задержали.