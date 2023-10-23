В Москве 13-летний подросток взял у родителей 200 тысяч рублей, ушел из дома и погиб

В Москве 13-летний подросток взял у родителей 200 тысяч рублей, ушел из дома и погиб. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, инцидент произошел утром 22 октября. Родители проснулись и не обнаружили своего сына дома. Позже выяснилось, что из их квартиры пропали деньги и отцовский телефон. Родители заявили о пропаже ребенка в полицию.

Тело семиклассника нашли около часа дня — на пристройке 30-этажного дома в Беговом.

По одной из версий, школьник рано утром пошел снимать контент для соцсетей на два телефона пока родители не проснулись. Вышел на общий балкон и случайно сорвался вниз.

Полиция проводит проверку.