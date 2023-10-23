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В Московской области задержали двух обвиняемых в убийстве, совершенном 28 лет назад

Следователи задержали двух человек, подозреваемых в убийстве, совершенном 28 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

4 августа 1995 года родственница одного из обвиняемых рассказала ему о том, что в отношении нее совершено преступление против половой неприкосновенности. Мужчина взял огнестрельное оружие и позвал на разборки своего знакомого. Они отправились в дом на территории Люберецкого района.

«Обвиняемые бросили в окно дома гранату, после чего, угрожая огнестрельным оружием, вывели находившихся в доме двоих мужчин и женщину, поместили их в автомобиль и вывезли в лес в город Железнодорожный Балашихинского района, где совершили множество выстрелов», — пишет следко.

От полученных травм один мужчина скончался на месте. Второй смог добраться до дороги и обратиться за помощью, после чего его доставили в больницу.

После совершенного мужчины отвезли женщину в лес около деревни Лукьяновка Люберецкого района, где также ее убили.

В ближайшее время состоится суд.