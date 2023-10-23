В Ленинградской области обнаружили в ручье тело мужчины со связанными ногами

В Каменногорске Ленинградской области местная жительница обнаружила в ручье тело мужчины, который был завернут в пакет. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел в 200 метрах от дома на улице Майская.

«Сотрудники полиции выехали на место происшествия. Выяснилось, что у убитого были связаны ноги веревкой. На его теле также было множество ножевых ранений», — сообщил источник.

Личность убитого установлена. Им оказался местный житель, который 13 октября ушел из дома и не вернулся.

Возбуждено уголовное дело.