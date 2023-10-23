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В Красноярском крае около гостиницы обнаружили труп вахтовика из Уфы

В Красноярском крае около гостиницы обнаружили труп вахтовика из Уфы. Об этом сообщило издание «Башинформ».

По информации, 37-летний мужчина перед поездкой на работу остановился в гостиницы недалеко от аэропорта, поскольку рейс перенесли из-за непогоды.

Отмечается, что на следующий день ему стало плохо. Вахтовик вызвал «скорую», фельдшеру он сказал, что сильно пил перед тем, как уехать на вахту. А потом сдерживался пять дней из-за плохого самочувствия. Медик зафиксировала повышенное давление и учащенный пульс.

На следующий день мужчина не пришел на свой рейс. Его обнаружили мертвым. По неподтвержденным данным, он мог покончить с собой. Также якобы он перед смертью созванивался с женой и жаловался, что хочет выпить.

В причинах и обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.