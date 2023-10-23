В Госдуме предложили устанавливать наружную рекламу на ракетах

В Госдуму внесли законопроект об установке наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры и размещение рекламы на космической технике. Поправки хотят внести в закон «О Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», пишет ТАСС .

«Роскосмос» проводил исследования, которое показало заинтересованность крупных российских банков и страховых компаний в рекламе на космической инфраструктуре и технике.

Потенциальный ежегодный доход от размещения рекламы на космической технике может составить до 200 млн рублей и до пяти млн от установки наружной рекламы на инфраструктуре.

Прибыль предлагается перечислять в равных частях в федеральный бюджет и в качестве взноса на формирование специальных резервных фондов госкорпорации «Роскосмос».