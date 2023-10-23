В Госдуме предложили создать горячую линию для защиты пенсионеров от мошенников

В Госдуме предложили создать горячую линию для защиты пенсионеров от мошенников. Об этом сообщает RT.

Инициатором предложения стал Виталий Милонов. По его словам, силами правоохранительных органов, государственной власти и банков принимаются меры по пресечению такой противоправной деятельности, но искоренить ее не получается.

«Надо отметить, что основной группой риска являются люди старшего возраста и пенсионеры, привыкшие доверять звонкам из «банка» или от лица, представившегося «сотрудником службы безопасности», — отметил депутат.

Он предложил создать горячую линию, благодаря которой граждане смогут получить оперативную консультацию, а также сообщить о факте преступления.