В Германии сообщили о разногласиях в ЕС из-за антироссийских санкций

Европейский союз может дать трещину из-за разногласий по вопросу антироссийских санкций, поскольку единства в Европе давно нет. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на изданиеThe New Statesman.

«Санкции нанесли ЕС больше урона, чем России. Западные лидеры недооценили… насколько сложно изолировать страну таких размеров», — отмечается в статье.

Санкции истощили страны ЕС, а окончательно их добивает исчерпание ресурсов. Несмотря на то что европейцы пытаются продолжать помогать Украине, их возможности очень ограничены.

Эти слова подкрепляются данными прогноза Международного валютного фонда, согласно которым, в 2023 году российская экономика значительно укрепилась на фоне стагнации в еврозоне.