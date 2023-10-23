В ДТП в Тюменской области погибли три человека из-за 16-летнего водителя ВАЗа

В Тюменской области 23 октября произошло ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщили в ведомстве.

Трагедия случилась в девятом часу вечера на 479-м километре трассы Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск в Бердюжском районе Тюменской области. ВАЗ-2105 столкнулся с большегрузом «Скания».

По предварительной информации, 16-летний водитель ВАЗа при повороте налево не уступил дорогу большегрузу, который ехал во встречном направлении. После столкновения машин, «Скания» столкнулась с малотоннажным грузовиком «Мерседес», который был на стоянке.

В результате погибли три пассажира ВАЗа: 24-летний и 52-летний мужчины и 60-летняя женщина. Все погибшие являлись жителями Бердюжского района.

Травмы получили: 17-летний пассажир отечественного авто, а также 33-летний водитель «Мерседес» и его 58-летний пассажир. Их госпитализировали.