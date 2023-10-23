В Челябинской области мужчина убил приятеля и покончил с собой

В Челябинской области местный житель покончил с собой после того, как убил знакомого. Об этом сообщает «URA.RU» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Сначала нашли один труп. Обнаруженные на теле травмы говорили о криминальном характере смерти. Через час нашли предполагаемого убийцу. К тому моменту он покончил с собой. На его одежде была найдена кровь убитого», — рассказал источник.

По данным издания, мужчины выпивали вместе и между ними произошел конфликт.