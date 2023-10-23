The Washington Post: украинские спецслужбы несут ответственность за атаки на Кремль и Крымский мост

Убийство публицистки Дарьи Дугиной организовала Служба безопасности Украины. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в спецслужбах.

По данным издания, украинские оперативники установили секретный отсек для компонентов взрывчатого вещества в кошачьей переноске. Она находилась в машине украинки Натальи Вовк — ее в ФСБ считают причастной к преступлению.

Также, по информации The Washington Post, спецслужбы Украины совершили десятки убийств. На их счету гибель военкора Владлена Татарского.

Помимо этого оперативники ВСУ, подготовленные при участии ЦРУ, несут ответственность за взрывы на Крымском мосту, атаки беспилотников по Кремлю и российским кораблям.

Сообщается, что совершенные убийства осложнили спецслужб Украины с ВСУ и спровоцировали напряжение в Киеве и Вашингтоне.