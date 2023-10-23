Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 23
14°
Втр, 24
Срд, 25
ЦБ USD 94.71 -1.2 24/10
ЦБ EUR 100.3 -1.13 24/10
Нал. USD 94.12 / 95.2 23/10 16:40
Нал. EUR 100.05 / 101.22 23/10 16:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Песочное лобби. Как коломенские бизнесмены наплевали на решение рязанс...
Скандал вокруг добычи песка на землях рядом с рязанским...
13 октября 12:25
6 591
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
12 962
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
10 950
Hoff открыл первый гипермаркет в Рязани
Мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff откр...
29 сентября 17:29
14 772
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
The Washington Post: украинские спецслужбы несут ответственность за атаки на Кремль и Крымский мост

Убийство публицистки Дарьи Дугиной организовала Служба безопасности Украины. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в спецслужбах.

По данным издания, украинские оперативники установили секретный отсек для компонентов взрывчатого вещества в кошачьей переноске. Она находилась в машине украинки Натальи Вовк — ее в ФСБ считают причастной к преступлению.

Также, по информации The Washington Post, спецслужбы Украины совершили десятки убийств. На их счету гибель военкора Владлена Татарского.

Помимо этого оперативники ВСУ, подготовленные при участии ЦРУ, несут ответственность за взрывы на Крымском мосту, атаки беспилотников по Кремлю и российским кораблям.

Сообщается, что совершенные убийства осложнили спецслужб Украины с ВСУ и спровоцировали напряжение в Киеве и Вашингтоне.