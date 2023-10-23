Скончался бывший первый замминистра обороны России Игорь Пузанов

В воскресенье, 22 октября, на 77-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший статс-секретарь — первый заместитель министра обороны генерал армии Игорь Пузанов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников России Николая Дерябина.

Пузанов в марте 2001 года был назначен статс-секретарем — первым заместителем министра обороны. В начале 2004-го эта должность была упразднена.

9 марта 2005 года он был назначен командующим войсками Ленинградского военного округа. До последнего работал в управлении генеральных инспекторов Минобороны.