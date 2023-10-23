Рязанский пенсионный фонд закупит машины для инвалидов на 14 миллионов рублей

Рязанский пенсионный фонд закупит 16 машин для инвалидов за 14 миллионов 202 тысячи рублей. Соответствующий контракт опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документу, стоимость одной машины варьируется от 885 до 890 тысяч рублей.

До 19 декабря 2023 года в Пенсионный фонд Рязанской области поступят шесть машин с механической трансмиссией для инвалидов с нарушениями функций правой ноги, семь автомобилей для лиц с нарушениями функций левой ноги и три машины для людей с нарушениями функций обеих ног.

Все автомобили будут иметь четыре двери, механическую коробку передач и кузов седан или хэтчбек.