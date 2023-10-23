Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 23
14°
Втр, 24
Срд, 25
ЦБ USD 94.71 -1.2 24/10
ЦБ EUR 100.3 -1.13 24/10
Нал. USD 94.12 / 95.2 23/10 16:40
Нал. EUR 100.05 / 101.22 23/10 16:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Песочное лобби. Как коломенские бизнесмены наплевали на решение рязанс...
Скандал вокруг добычи песка на землях рядом с рязанским...
13 октября 12:25
6 591
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
12 962
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
10 950
Hoff открыл первый гипермаркет в Рязани
Мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff откр...
29 сентября 17:29
14 772
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Рязанские предприятия представили продукцию в ОАЭ

Завершилась бизнес-миссия рязанских предприятий в Объединенные Арабские Эмираты. Она проходила с 16 по 21 октября. В ней участвовали десять региональных компаний.

Агентство развития бизнеса выступило организатором поездки, предварительно проведя исследование рынка страны и отбор рязанских участников, которым интересно это направление для поставок.

Рязанцы представили потенциальным партнерам медицинские товары и оборудование, продукты питания, IT, услуги по ландшафтному дизайну, мебель собственного производства, зарядные устройства для электротранспорта, батуты для городской среды. В рамках бизнес-миссии состоялись 70 встреч, в переговорах приняли участие 49 компаний ОАЭ.

Ряд региональных компаний вышли на подписание контрактов, обсудили возможности сотрудничества с местными дистрибьюторами и розничными сетями, сертификацию продукции, организацию логистики поставок.

Предварительные результаты участия рязанских предприятий:

  • компания «Источник Логистинг» достигла договоренности о сотрудничестве с местной торговой сетью, получила запросы на ценовые предложения от двух компаний ОАЭ;
  • компания «Скопинзернопродукт» станет поставщиком гороха;
  • Елатомский приборный завод решил вопрос по сертификации продукции, обсудил заключение контрактов с двумя медицинскими компаниями;
  • компания Pushe планирует сотрудничество также с двумя известными производственными компаниями в рамках совместных проектов;
  • компания «Скопинфарм» выбрала потенциальных партнеров для сотрудничества в логистике фармацевтики и совместной работе над выводом лекарственных разработок на российский рынок;
  • компания «Спорт Комплект» вернулась из ОАЭ с договоренностями о прямом сотрудничестве.

«В условиях торговых ограничений нашим предпринимателям необходима поддержка в налаживании новых экспортных связей с зарубежными партнерами. Для этого продолжаем организовывать бизнес-миссии в страны приоритетных направлений — в СНГ, Латинскую Америку, Африку, на Ближний Восток. Результатами прямых контактов с зарубежными партнерами становится расширение деловых связей, увеличение рынков сбыта, рост доходности бизнеса», — отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.