Рязанские предприятия представили продукцию в ОАЭ

Завершилась бизнес-миссия рязанских предприятий в Объединенные Арабские Эмираты. Она проходила с 16 по 21 октября. В ней участвовали десять региональных компаний.
Агентство развития бизнеса выступило организатором поездки, предварительно проведя исследование рынка страны и отбор рязанских участников, которым интересно это направление для поставок.
Рязанцы представили потенциальным партнерам медицинские товары и оборудование, продукты питания, IT, услуги по ландшафтному дизайну, мебель собственного производства, зарядные устройства для электротранспорта, батуты для городской среды. В рамках бизнес-миссии состоялись 70 встреч, в переговорах приняли участие 49 компаний ОАЭ.
Ряд региональных компаний вышли на подписание контрактов, обсудили возможности сотрудничества с местными дистрибьюторами и розничными сетями, сертификацию продукции, организацию логистики поставок.
Предварительные результаты участия рязанских предприятий:
- компания «Источник Логистинг» достигла договоренности о сотрудничестве с местной торговой сетью, получила запросы на ценовые предложения от двух компаний ОАЭ;
- компания «Скопинзернопродукт» станет поставщиком гороха;
- Елатомский приборный завод решил вопрос по сертификации продукции, обсудил заключение контрактов с двумя медицинскими компаниями;
- компания Pushe планирует сотрудничество также с двумя известными производственными компаниями в рамках совместных проектов;
- компания «Скопинфарм» выбрала потенциальных партнеров для сотрудничества в логистике фармацевтики и совместной работе над выводом лекарственных разработок на российский рынок;
- компания «Спорт Комплект» вернулась из ОАЭ с договоренностями о прямом сотрудничестве.
«В условиях торговых ограничений нашим предпринимателям необходима поддержка в налаживании новых экспортных связей с зарубежными партнерами. Для этого продолжаем организовывать бизнес-миссии в страны приоритетных направлений — в СНГ, Латинскую Америку, Африку, на Ближний Восток. Результатами прямых контактов с зарубежными партнерами становится расширение деловых связей, увеличение рынков сбыта, рост доходности бизнеса», — отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.