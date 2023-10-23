Полиция предупредила рязанцев о мошенничестве путем установления «банковского» приложения

Сотрудники УМВД по Рязанской области предупредили жителей мошенниках, которые звонят и предлагают установить на телефон новое банковское приложение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В разговоре с пользователями банковских карт мошенники говорят, что старым приложением нельзя пользоваться ввиду санкций, поэтому нужно установить новое и присылают ссылку на скачивание.

На самом деле приложение оказывается не мобильным банком, а программой удаленного доступа к нему. Установка такого приложения дает возможность похитить деньги со счета.