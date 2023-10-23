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Рязанская область заняла 24 место в рейтинге по научно-технологическому развитию

В рейтинге субъектов России по научно-технологическому развитию по итогам 2022 года Рязанская область заняла 24 место. Свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. По сравнению с 2021-м регион поднялся на одну позицию.

Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан, в конце списка оказались Ингушетия, Хакасия и Ненецкий автономный округ.

Места распределялись на основании интегрального значения, которое рассчитывалось путем сложения рейтинговых баллов регионов по четырем группам: «Человеческие ресурсы», «Материально-техническая база», «Эффективность научно-технологической деятельности» и «Масштаб научно-технологической деятельности».