Рязанцы пожаловались на химический запах в Кальном

Рязанцы пожаловались на химический запах в Кальном. Об этом они написали в группе «Новости Рязани Вконтакте»,

«Время 6:40, Кальное. Открываешь окно и в нос ударяет химический запах гари, воздух тяжелый и ядовитый… Сколько написано, сколько сказано. Президент дал поручение разобраться с загрязняющими предприятиями. Но что изменилось? В выходные, в ночь, когда все спят они продолжают гадить не боясь ничего и никого», — написал автор поста.

Напомним, в сентябре спикер совфеда Валентина Матвиенко заявила, что от промышленных предприятий в Рязани нужно жестче требовать соблюдения экологических норм.