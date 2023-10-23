Рязанцу дали три года тюрьмы за кражу денег с сим-карты

Рязанцу дали три года тюрьмы за кражу денег с сим-карты. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в марте 2022 года в сквере на улице Сенная. Мужчина нашел на земле корпоративную сим-карту «Мегафона» и взял ее себе. На следующий день он проверил баланс сим-карты, который составил около 14 000 рублей.

За два дня рязанец осуществил 14 операций по переводу с корпоративного счета ПАО «Мегафон» на свои абонентские номера, на сумму 13 100 рублей. Деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.

Отмечается, что в 2021 году мужчину судили за совершение кражи. Тогда он получил условный срок. В этот раз рязанца осудили на 3 года 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.