Российские банки обязали в рекламе указывать полную стоимость кредита или займа

Российские кредитные организации теперь обязаны в рекламе своих продуктов указывать диапазон полной стоимости кредита или займа в годовых процентах и дополнительные условия. Соответствующий закон вступил в силу с 23 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

Запрещается банкам и микрофинансовым организациям рекламировать только «привлекательные» процентные ставки. Это касается как текстовых сообщений, включая публикации на сайтах и в мобильных приложениях, так и рекламы со звуковым сопровождением.

Полную информацию о стоимости кредита следует отображать тем же шрифтом, что и наиболее выгодные проценты, и одни параметры не должны быть менее заметными, чем другие. Предполагается, что потребитель сможет сразу увидеть, какие дополнительные платные товары или услуги ему придется приобрести, чтобы получить заемные средства.

В Банке России считают, что новая норма заставит заемщиков обращать внимание на дополнительные условия кредитного договора и более осознанно рассчитывать свою финансовую нагрузку.