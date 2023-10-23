«Россети» запустила приложение «Есть свет!» в Рязанской области

«Россети» запустила приложение «Есть свет!» в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Рязаньэнерго».

Отмечается, что с помощью приложения можно сообщить об отсутствии электроэнергии диспетчеру филиала «Рязаньэнерго», получить обратную связь об отключении и времени восстановления электроснабжения и подписаться на уведомления.

Сервис работает во всех 20 регионах присутствия компании. Установить приложение можно через магазин приложений мобильного устройства Google Play или App Store.