«Россети» запустила приложение «Есть свет!» в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Рязаньэнерго».
Отмечается, что с помощью приложения можно сообщить об отсутствии электроэнергии диспетчеру филиала «Рязаньэнерго», получить обратную связь об отключении и времени восстановления электроснабжения и подписаться на уведомления.
Сервис работает во всех 20 регионах присутствия компании. Установить приложение можно через магазин приложений мобильного устройства Google Play или App Store.
Напомним, в компании уже реализован ряд сервисов для связи с потребителями. В частности, получить информацию об отсутствии электроэнергии можно по телефону горячей линии 8-800-220-0-220, в разделе «Сообщить об отключении электроэнергии» на официальном