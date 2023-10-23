РБК: банки выступили против законопроекта о доступе силовиков к данным клиента

Ассоциация банков РФ выступила против законопроекта о доступе силовиков к данным клиента. Об этом пишет РБК .

В ассоциации заявили, что данным законопроект «порождает многочисленные правовые коллизии» и противоречит другим законам. Принятие этого документа может привести к нарушению конституционных прав россиян из-за предоставления спецслужбам неограниченного доступа к персональным данным.

Банкиры также заявили, что неограниченный и неконтролируемый доступ спецслужб может привести и к рискам для информационной безопасности, поскольку нарушится функционирование баз данных, а информацию могут передать третьим лицам.