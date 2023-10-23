Путин призвал заботиться о детях участников СВО как о своих собственных

Президент России Владимир Путин заявил, что к детям участников спецоперации надо проявлять особое внимание. Об этом он рассказал во время встречи с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым, пишет РИА Новости .

Руководитель региона рассказал о мерах поддержки семей участников СВО и особо остановился на вопросах поддержки детей военных.

«Так и продолжайте, ладно? Здесь все важно. Но то, что вы сказали про детей, это особое внимание, конечно. К детям наших ребят нужно проявлять особое внимание и заботу о них как о своих собственных», — заявил Путин.